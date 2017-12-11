Москвич изнасиловал горничную по вызову после того, как она сделала уборку

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Москвич изнасиловал горничную по вызову после того, как она сделала уборку

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Фото: ©Flickr/Armando Rodríguez León

Подозреваемого в совершении преступления задержали, проводится доследственная проверка.

В Москве задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины, которая работает горничной по вызову, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

По данным издания, жертвой насилия стала девушка, которая решила подработать горничной по вызову, найдя соответствующие предложение в Интернете. Она связалась с потенциальным работодателем и приехала по назначенному им адресу. После того как она сделала уборку в квартире, мужчина изнасиловал её.

О случившемся пострадавшая рассказала полиции и, согласно её показаниям, правоохранители задержали подозреваемого и начали доследственную проверку.

О других обстоятельствах произошедшего не сообщается.

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