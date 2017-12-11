Аваков рассказал, как ездил в Крым искать Януковича в 2014 году

Министр внутренних дел Украины добавил, что не имел цели "поймать, заковать в кандалы и бросить на растерзание толпы" бежавшего президента.

На допросе в суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что в феврале 2014 года лично посещал Крым, чтобы встретиться с бывшим главой государства и узнать о его намерениях.

— Я лично посетил Крым с 23 на 24 февраля, и вместе с Валентином Наливайченко (глава СБУ в тот момент. — Прим. ред.) мы имели возможность понять всю ситуацию детально… Мы отправились в сторону Севастополя, чтобы понять, куда делся Виктор Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается дальше осуществлять свои дальнейшие функции, — заявил министр внутренних дел Украины.

Он добавил, что не имел цели "поймать Януковича, заковать его в кандалы и бросить на растерзание толпы". По его словам, экс-президент был в курсе, что Аваков как и.о. главы МВД посетит Крым для встречи с ним, но "всячески избегал этой встречи".

Аваков также заявил, что прежде чем покинуть Украину, Янукович передал одному из своих телохранителей записку, в которой он добровольно отказался от государственной охраны.

Ранее на суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича выступил бывший премьер страны Арсений Яценюк.