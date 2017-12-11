"Очередная лживая история". Трамп опроверг данные о том, что он много смотрит ТВ

Ранее издание NYT сообщило, что в Белом доме решили отучить Трампа от телевизора.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он много смотрит телевизор. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в "Твиттере", обвинив The New York Times в распространении ложной информации.

— Очередная лживая история (на этот раз от допустившей промах The New York Times) о том, что я смотрю телевизор от четырёх до восьми часов в день. Неправда! — заявил Трамп, отметив, что даже когда и смотрит что-то по телевизору, то избегает каналов CNN или MSNBC, так как считает их распространителями фейковых новостей.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в ближайшем окружении Трампа решили отучить президента от телевизора.