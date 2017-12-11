В 2018 году восемь направлений МЦК соединят с железной дорогой

Соответствующая работа проводится на Ярославском, Казанском, Горьковском, Курском, Павелецком, Рижском и Савёловском направлениях.

В 2018 году станции Московского центрального кольца соединят с восемью радиальными направлениями железной дороги и станциями метрополитена. По словам руководителя городского Департамента строительства Андрея Бочкарева, необходимая работа ведётся в данном направлении.

— Фактически мы сформируем полноценные транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, — отметил он.

Как отмечается, со станциями МЦК будут интегрированы Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское и Савёловское направления МЖД, а также Октябрьская железная дорога.