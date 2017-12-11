Москву признали одним из самых интересных городов для новогодних путешествий

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Москву признали одним из самых интересных городов для новогодних путешествий

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам журналистов американского издания The Wall Street Journal, главный повод посетить столицу России — ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество".

Москва вошла в пятёрку самых интересных направлений зимнего туризма по версии американского издания The Wall Street Journal.

По данным издания, столицу России отметили благодаря грандиозному фестивалю "Путешествие в Рождество", который пройдёт в этом году уже в пятый раз.

Также журналисты посоветовали читателям посетить праздничную шоу-программу, которая пройдёт в Ледовом театре в Новопушкинском сквере.

Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" состоится в Москве с 22 декабря по 14 января и его главной темой в этой году станет театр.

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