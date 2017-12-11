Мемориальная доска Солженицыну торжественно открыта в Москве

На церемонии выступила вдова писателя Наталья, поблагодарив всех собравшихся и выразив надежду на сохранение памяти о великом литературном деятеле.

11 декабря в Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски лауреату Нобелевской премии по литературе, писателю Александру Солженицыну, приуроченное к его дню рождения.

На церемонии выступила вдова писателя Наталья, поблагодарив всех собравшихся и выразив надежду на сохранение памяти о великом литературном деятеле.

— В этой квартире родились трое наших сыновей, здесь были и радостные, и печальные события. Здесь в течение следующего года <...> откроется мемориальная квартира Солженицына, — добавила Наталья.

В церемонии участвовали зампред Правительства России Сергей Приходько, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, советник президента по культуре Владимир Толстой, глава Роспечати Михаил Сеславинский, руководитель депкульта столицы Александр Кибовский и другие.

Сегодня знаменитому писателю исполняется 100 лет. Он знаком общественности по таким произведениям, как "Архипелаг ГУЛАГ", "Один день Ивана Денисовича" и другим. Почему Солженицына ненавидели и коммунисты, и либералы, читайте в материале Лайфа.