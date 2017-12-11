Родченкову заочно предъявили обвинение в обороте сильнодействующих веществ

Санкция статьи, по которой обвиняют бывшего главу московской антидопинговой лаборатории, предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Экс-главе московской антидопинговой лаборатории и главному информатору WADA Григорию Родченкову предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Он числится обвиняемым по двум эпизодам.

Санкция статьи, по которой обвиняют Родченкова, предусматривает до 8 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что СКР потребует экстрадировать его из США.

В отношении Родченкова уже возбуждено несколько уголовных дел по другим статьям, среди которых, например, злоупотребление должностными полномочиями. Также его подозревают во взломе базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, журналист Олег Лурье опубликовал медицинскую карту Григория Родченкова. Согласно документам, экс-глава московской антидопинговой лаборатории страдает психическим расстройством. В частности, ему был поставлен диагноз: депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами.