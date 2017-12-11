Роспотребнадзор выявил источник запаха "тухлой квашеной капусты" в Москве

Оказалось, что всему виной меркаптаны — сернистые аналоги спиртов, которые используются на объектах нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

Причиной появления неприятных запахов в Москве могли стать меркаптаны и их производные. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые организовали свою проверку после жалоб москвичей на запах "тухлой квашеной капусты", который преследовал их в городе на прошлой неделе.

— Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом превышений предельно допустимых концентраций меркаптанов в воздухе зафиксировано не было, отмечают эксперты. Неприятные запахи, которые на протяжении нескольких дней ощущались в городе, не представляли угрозы здоровью.

Отметим, что выявлением источника неприятного запаха в столице занимались эксперты сразу нескольких ведомств. Так, в Росгидромете считают, что запах тухлой квашеной капусты мог появиться в результате очистных работ на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) "Некрасовка" на юго-востоке Москвы. А в Росприроднадзоре заявили, что источником могли стать два мусорных полигона — "Кучино" и "Печатники".

Напомним, в конце прошлой недели жители столицы пожаловались на резкую вонь. Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" начали отбор проб воздуха в девяти округах Москвы. Превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам экологи пока не выявили.

О возможных причинах возникновения неприятного запаха в Москве читайте в материале Лайфа.