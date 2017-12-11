Орешкин призвал членов ВТО освободить от санкций мировую торговлю

Как отметил министр, хотя мировая торговля и перешла к росту порядка 3%, существует множество вызовов.

Министр экономического развития России Максим Орешкин призвал членов Всемирной торговой организации сделать мировую торговлю свободной от санкций. Глава Минэкономразвития заявил, что санкции — одна из самых агрессивных форм защиты внутреннего рынка.

— В последние несколько лет мы столкнулись с ростом одной из самых агрессивных форм протекционизма, я имею в виду санкции. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления, — отметил министр.

Максим Орешкин подчеркнул, что, хотя мировая торговля перешла к росту около 3%, остаётся множество вызовов. Так, расширение антиконкурентных практик является угрозой для открытой многосторонней торговли.

Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас неуместны многие актуальные ранее правила.