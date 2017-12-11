Орешкин призвал членов ВТО освободить от санкций мировую торговлю

Министр экономического развития России Максим Орешкин призвал членов Всемирной торговой организации сделать мировую торговлю свободной от санкций. Глава Минэкономразвития заявил, что санкции — одна из самых агрессивных форм защиты внутреннего рынка.
— В последние несколько лет мы столкнулись с ростом одной из самых агрессивных форм протекционизма, я имею в виду санкции. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления, — отметил министр.
Максим Орешкин подчеркнул, что, хотя мировая торговля перешла к росту около 3%, остаётся множество вызовов. Так, расширение антиконкурентных практик является угрозой для открытой многосторонней торговли.
Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас неуместны многие актуальные ранее правила.
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