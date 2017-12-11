ЦБ РФ стал владельцем более 99,9% акций банка "ФК Открытие"

Центробанк стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие", сообщается в пресс-релизе регулятора.
— Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие", — говорится в сообщении.
Мера предусматривает приобретение Центробанком дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 миллиарда рублей.
Как ранее сообщал Лайф, 29 августа Центробанк ввёл меры по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В октябре стало известно, что его санацией займутся специалисты АСВ.
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