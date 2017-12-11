Доходы России от экспорта нефти в 2017 году выросли на 30%

В целом объём экспорта топлива за текущий период составил 213,7 миллиона тонн сырья.

Доходы от экспорта российской нефти в январе-октябре 2017 года выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $76,93 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что в целом объём экспорта нефти с прошлого года увеличился на 0,5% и составил 213,72 млн тонн.

Согласно документу, основная часть экспорта пришлась на страны дальнего зарубежья и принесла в казну $72,73 млрд против $56,13 млрд годом ранее. За поставки нефти в СНГ Россия выручила $4,2 млрд, в то время как в прошлом году за аналогичный период было получено $3,53 млрд прибыли.

В дальнем же зарубежье объём составил 198,7 млн тонн, в ближнее —почти 15 млн тонн нефти.