В Саудовской Аравии откроют кинотеатры после многолетнего запрета

Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа уже начала процесс по выдаче лицензий.

В 2018 году в Саудовской Аравии впервые за 35 лет заработают общественные кинотеатры, сообщает Reuters со ссылкой на главу Министерства культуры и информации королевства Авада бен Салеха аль-Авада.

— Мы ожидаем, что первые кинотеатры будут открыты в марте 2018-го, — сказал он. Также глава ведомства отметил, что процесс выдачи прокатных лицензий уже запущен.

В 1970–1980-е годы в Саудовской Аравии было довольно много кинотеатров, где показывали египетские, индийские и турецкие фильмы. Однако власти закрыли их из-за недовольства со стороны консервативных религиозных кругов в период исламского возрожденческого движения в 1980-х гг.