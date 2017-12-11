Полицейские назвали имя подозреваемого во взрыве на Манхэттене

Ранее сообщалось, что молодой человек проживал на протяжении последних лет в Нью-Йорке.

Полиция подозревает 27-летнего молодого человека по имени Акайед Улл в том, что он устроил взрыв на Манхэттене, сообщил начальник городской полиции Джеймс О'Нил.

По его словам, мужчина был арестован. Так как Улл был ранен, его отправили в больницу. В медучреждении он находится под надзором полиции. Помимо него ранены ещё трое человек, которые были недалеко от места взрыва.

Кроме того, правоохранители заявили, что взрыв на центральном автовокзале Нью-Йорка имеет отношение к терроризму. Как отметил О'Нил, устройство привели в действие умышленно. Взрывчатка, по его словам, находилась на теле злоумышленника.