Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов

На пост также претендовал актёр Виктор Балабанов, но за него проголосовало меньшинство членов общественной организации.

Режиссёр Никита Михалков большинством голосом был избран председателем Союза кинематографистов РФ. Решение было принято на съезде общественной организации, который прошёл сегодня, 11 декабря, в московском Доме кино.

— Я никогда не держался за место. Настоящие сила, богатство и власть только тогда настоящие, когда они направлены на пользу других людей, — передаёт РИА "Новости" слова Михалкова перед началом голосования.

Отмечается, что, несмотря на то, что решение уже известно общественности, официальные данные счётной комиссии будут опубликованы позже.

Напомним, режиссёр Никита Михалков возглавляет Союз кинематографистов с 1998 года.