"Пушистые и блестящие". Бритни Спирс, Эд Ширан и другие звёзды нарядили ёлки

"Пушистые и блестящие". Бритни Спирс, Эд Ширан и другие звёзды нарядили ёлки

Фото: © insta/britneyspears, Википедия

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Мировые знаменитости вовсю готовятся к рождественским праздникам и ещё с конца ноября публикуют на своих страничках в "Инстаграме" фото рождественских ёлок.

Кайли Дженнер

Бритни Спирс

Ник Джонас

Мэрайя Кэри

Эд Ширан

Пэрис Хилтон

Эмили Ратаковски

Зои Сагг

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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