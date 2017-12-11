Тереза Мэй назвала сумму отступных за Brexit

Ранее председатель Европейской комиссии заявил, что Британии и ЕС удалось достичь компромисса.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала сумму отступных, которую страна должна будет выплатить ЕС за выход из союза, сообщает Ske News. Речь идёт о сумме в £35–39 миллиардов.

— Мы хотим увидеть соглашение в целом, в том числе условия нашего будущего глубокого, особого партнёрства, — заявила Мэй во время выступления в парламенте.

Напомним, 8 декабря в Брюсселе состоялась встреча Терезы Мэй и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера по Брекситу. Как писал Лайф, Британии и ЕС удалось достичь компромисса.