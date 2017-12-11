Житель Калининграда женился на 91-летней пенсионерке ради "трёшки"

Новоиспечённая невеста приходится матерью другу её жениха, а ещё состоит на учёте в психдиспансере.

Прокуратура Калининграда заподозрила 61-летнего мужчину в заключении фиктивного брака с 91-летней пенсионеркой, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

В июне 2017 года житель Багратионовского района женился на престарелой матери его умершего друга, состоящей на учёте в психлечебнице.

Прокуратуре удалось установить, что мужчина никогда не проживал с пенсионеркой, не вёл с ней общего хозяйства и не планировал создать с ней семью, а на данный момент до сих пор живёт с бывшей женой в одном из посёлков района. Целью брака в ведомстве считают получение трёхкомнатной квартиры в областном центре.

В связи с этим прокурор Багратионовского района подал иск о признании брака фиктивным со дня его заключения.