Яценюк рассказал, что за годы премьерства он заработал грыжу позвоночника

Политик отметил, что причиной его болезни стали большие нагрузки, которые ему пришлось возложить на себя в период пребывания на должности главы Правительства Украины.

Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что получил грыжу позвоночника за тот период, что возглавлял правительство.

— Как изменилась моя жизнь? Если вы о физическом состоянии — получил грыжу позвоночника, а если о моральном — то я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране, — сказал Яценюк в ответ на вопрос адвокатов о б изменениях в его жизни после премьерства.

Он также отметил, что причиной его болезни стало то, что он наложил на себя большую ответственность по удержанию ситуации на Украине, после того как президент "сдал страну".

Ранее Арсений Яценюк заявлял, что Виктор Янукович мог вернуть себе президентское кресло, если бы воспользовался пробелом в конституции страны.

Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После государственного переворота в стране он перебрался в Россию. На родине Януковичу приписывают обвинения в государственной измене и захвате власти.