Ветеран ВОВ умер после того, как ему семь дней отказывали в госпитализации

В связи с этим возбуждено уголовное дело. Назначена судебная экспертиза, изъяты медицинские документы.

Врачей Орехово-Зуевской центральной городской больницы заподозрили в том, что они не оказали помощь 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны, после чего он умер. Как сообщается на сайте подмосковного главка СКР, пенсионер плохо себя чувствовал и обращался к медикам, но его не направляли на госпитализацию и не оказывали необходимую помощь. При этом состояние пациента ухудшалось.

В результате 27 октября мужчину доставили на скорой в филиал больницы и отправили в отделение сосудистой хирургии. Там в помещении анестезиолого-реанимационного отделения он скончался.

Вследствие случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В связи с произошедшим проводится проверка.