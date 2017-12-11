В Татарстане 19-летний юноша изнасиловал пенсионерку

Суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за изнасилование и разбойное нападение.

Житель Алькеевского района Татарстана пробрался в дом 75-летней женщины 22 июня 2016 года, изнасиловал её и забрал 1000 рублей, после чего скрылся. При этом он угрожал ей убийством, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Суд приговорил 19-летнего молодого человека к 9 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за изнасилование и разбойное нападение. Вину тот не признал.

Ранее Лайф сообщал, что в Курганской области 80-летний дедушка изнасиловал пенсионерку после знакомства по объявлению.