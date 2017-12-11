22-летний туляк убил друга, который пытался помирить его с женой 8 марта

Отмечается, что мужчина, пытавшийся помочь молодой паре наладить отношения, скончался от ударов по голове.

Ефремовский районный суд Тульской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима 22-летнего жителя региона, который избил до смерти знакомого, пытавшегося помирить его с возлюбленной. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установил суд, в ночь на 8 марта сожительница 22-летнего осуждённого встретила знакомого на улице и попросила его дать телефон, чтобы позвонить матери, так как она поссорилась с гражданским мужем и ей негде остаться на ночь. В ответ на это молодой человек предложил помочь молодой паре помириться и пробрался в их дом через окно.

Осуждённый туляк не особо был рад внезапному визиту знакомого и нанёс ему не менее пяти ударов по голове, которые оказались смертельными.

Отмечается, что решение суда, вынесенное по статье "умышленное убийство", ещё не вступило в законную силу.