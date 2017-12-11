Кандидат Рабинович хочет баллотироваться в президенты России

Он решил проверить, смогут ли россияне выбрать человека с такой фамилией на роль главы РФ.

Глава Национальной пенсионной ассоциации и председатель попечительского совета реабилитационного центра для людей с инвалидностью "Солнечный круг" Анатолий Рабинович собирается включиться в президентскую гонку. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, выдвигая свою кандидатуру, Рабинович решил проверить, может ли человек с такой фамилией, как у него, стать президентом. И может ли на эту должность расчитывать человек с другой, например, татарской или башкирской фамилией.

Выдвиженец заявил, что он переживает за будущее России, если её главой в 2030 или 2036 году станет Алексей Навальный. В том, что политика допустят до выборов, Рабинович не сомневается. По его мнению, у Навального может появиться готовность заключить союз с националистами, которую он проявил в 2005–2007 годах.

Сам же глава Национальной пенсионной ассоциации готов появляться на выборах в ближайшие 20 лет. Политический опыт у него есть. Рабинович был помощником депутатов от партии "Яблоко", когда она имела фракцию в Госдуме первых трёх созывов. Затем участвовал в праймериз "Единой России" перед думскими выборами 2016 года. Но праймериз не прошёл. Сейчас же он бы хотел баллотироваться от "Справедливой России". О том, будет ли партия участвовать в гонке или нет, станет известно только 25 декабря. Поэтому Рабинович считает, что ему придётся включаться в выборы, как самовыдвиженцу.