Российские гандболистки в матче-триллере 1/8 финала ЧМ обыграли Корею

Подопечные Евгения Трефилова сломили сопротивление азиаток в первом матче плей-офф чемпионата мира только в дополнительное время — 36:35.

Дела россиянок в немецком Магдебурге шли безоблачно до конца первой половины, когда при счёте 16:11 в пользу наших была удалена вратарь сборной Калинина, воткнувшая локоть в голову сопернице в борьбе за мяч.

Российская команда осталась в полном составе (просто была лишена права выходить на площадку Калинина), но кореянки с каждой минутой второго тайма подбирались всё ближе. До поры до времени олимпийских чемпионок тащила Вяхирева, однако на 53-й минуте погоня увенчалась успехом — 23:23. Дважды в ручном режиме, тайм-аутами, пришлось вести игру в нападении своих подопечных Евгению Трефилову, и оба раза пассивные атаки превращались в голевые. Обстановка была настолько нервозная, что после спора с судьями жёлтую карточку получил и сам Трефилов.

Тем не менее на последней минуте азиатки даже вырвались вперёд. К счастью, россиянки тут же ответили голом, а в последней атаке бросок неукротимой Рю отразила дублёр Калининой Уткина. 30:30 — и матч перешёл в 10-минутный овертайм.

В нём российские гандболистки (благодаря действиям защитника Манагаровой и эффективности Ведёхиной) всё же добыли сложнейшую победу — 36:35.

В 1/4 финала Россия встретится с победителем пары Испания — Норвегия.