Варвара Караулова собирается ходатайствовать о помиловании

Адвокат бывшей студентки МГУ выразил надежду, что вскоре его подзащитная окажется рядом со своей семьёй.

Варвара Караулова, осуждённая на четыре с половиной года за попытку примкнуть к запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ*, собирается подавать на помилование. Письмо с просьбой помочь ей обратиться в соответствующую комиссию бывшая студентка МГУ направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

— Прошу Вас оказать мне помощь в обращении к президенту России с ходатайством о помиловании,— цитирует письмо Карауловой к Москальковой адвокат Сергей Бадамшин в комментарии ТАСС.

По словам адвоката, Караулова фактически отбыла два года и один месяц из назначенных судом четыре с половиной года и всё это время демонстрировала примерное поведение: работала закройщицей на швейном производстве и продолжила получать высшее образование дистанционно.

В связи с этим защитник выразил веру, что скоро "Варя окажется со своей семьёй, где её ждут и очень любят".

Напомним, 22 марта Верховный суд России признал законным приговор бывшей студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой. Её приговорили к четырём с половиной годам колонии общего режима за попытку примкнуть к террористической группировке ИГИЛ*. В ответ на это защита девушка заявила о намерении подать в Европейский суд по правам человека.

А в сентябре стало известно, что осужденная продолжит получать высшее юридическое образование в стенах колонии.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.