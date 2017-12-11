В Москве заблокировали офис ТНТ после шутки о женщинах Ингушетии в Comedy Woman

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В Москве заблокировали офис ТНТ после шутки о женщинах Ингушетии в Comedy Woman

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Разъярённая толпа потребовала от представителей телеканала очного разговора и извинений.

Уроженцы Ингушетии собрались у московского офиса телеканала ТНТ с требованиями очного разговора и извинений после того, как в юмористическом шоу Comedy Woman появилась шутка о представительнице республики, работающей в эскорте.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Работников канала не выпускали из офиса. Ситуация разрешилась только после того, как к зданию приехали два автомобиля ОМОНа.

Напомним, ранее телеканал ТНТ извинился перед женщинами Ингушетии за шутку в Comedy Woman.

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