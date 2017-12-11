Пентагон позволит трансгендерам поступать на службу в армию США

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Пентагон позволит трансгендерам поступать на службу в армию США

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Американские солдаты. Фото: © REUTERS/Sabah al-Baze

Ведомство пошло на такой шаг, несмотря на желание Дональда Трампа ограничивать им доступ к службе в вооружённых силах.

В Пентагоне заявили, что разрешат трансгендерам вступать в ряды военных с первого января. Об этом сообщает издание The Associated Press.

По информации агентства, ведомство собирается это сделать, несмотря на желание Дональда Трампа ограничивать трансгендерам доступ к службе в вооружённых силах.

Напомним, 26 июля 2017 года президент США объявил, что введёт запрет на службу трансгендеров в рядах армии. Тогда же министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился на полгода отложить приём этих людей в вооружённые силы страны.

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