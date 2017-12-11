Шойгу заявил, что вывод российских войск из Сирии уже начался

Министр обороны России не уточнил, сколько времени займёт возвращение российских солдат, отметив, что это будет ясно "по обстановке".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вывод российских военных из Сирии уже начат.

При этом министр не уточнил, сколько времени займёт возвращение российских солдат, отметив, что это будет ясно "по обстановке".

Ранее в понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин неожиданно прилетел в Сирию, где отдал приказ о выводе российской группировки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод российской группировки войск из Сирии не является "вопросом одного дня".