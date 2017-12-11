Эрдоган намерен ещё раз встретиться с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен ещё раз встретиться в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения сирийского урегулирования.

— Сегодня также мы коснулись вопроса Сирии. Особенно мы коснулись решений, которые были приняты (ранее) на встрече в Сочи. Мы обсудили, что мы можем сделать после этого, и мы решили, что во второй раз вновь встретимся в Сочи для этого процесса, какие мы можем дополнительные шаги предпринять для продвижения политического процесса, — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ.

— С другой стороны, в качестве стран — гарантов астанинского процесса считаю, что мы внесём значительный вклад в переговоры в Женеве, — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин встречался со своими коллегами из Турции и Ирана в Сочи 22 ноября. В своём итоговом заявлении они отметили, что необходимо наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения террористов в Сирии.