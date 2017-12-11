Силуанов: Россия предоставит Турции кредит в сфере ВТС сразу после соглашения

Владимир Путин надеется, что кредитное соглашение будет подписано в ближайшее время.

Россия предоставит Турции кредитные средства в сфере военно-технического сотрудничества. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что это произойдёт сразу же после подписания профильного соглашения.

— Президент всё сказал, условия согласованы, документы будут подписаны, — отметил Силуанов.

После переговоров с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. В ответ президент РФ понадеялся, что кредитное соглашение в сфере ВТС с Турцией будет подписано в ближайшее время.

Напомним, 11 декабря Владимир Путин посетил Турцию для переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии.