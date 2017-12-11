Путин: РФ ответит на любые попытки террористов активизироваться в Сирии

В случае сопротивления террористы в Сирии встретят эффективный отпор с российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов, мы будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня — обеспечение процесса политического урегулирования в Сирии, — отметил российский лидер.

Напомним, сегодня, 11 декабря, президент России посетил Сирию, Египет и Турцию, где встретился с главами этих стран. Президент России отметил, что от террористов в Сирии освобождена практически вся территория.