Эрдоган уверен, что в 2018 году турпоток из России возрастёт

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Эрдоган уверен, что в 2018 году турпоток из России возрастёт

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Только в 2017 году Турцию посетило около 4,5 миллиона туристов из Российской Федерации.
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