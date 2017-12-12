Белый дом призвал к иммиграционной реформе после теракта в Нью-Йорке

Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке не имел криминального прошлого у себя на родине, в Бангладеш.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в понедельник заявила о необходимости иммиграционной реформы после теракта в Нью-Йорке.

White House calls for immigration reform after NYC terror attack https://t.co/N1HXLnKVOW pic.twitter.com/FNWNgnkI7y — The Hill (@thehill) 11 декабря 2017 г.

— Эта атака подчёркивает необходимость того, чтобы конгресс работал с президентом по иммиграционным реформам, которые повышают уровень национальной и общественной безопасности. Мы должны защищать наши границы, — сообщила Сандерс.

Сообщается, что 27-летний подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке не имел криминального прошлого у себя на родине, в Бангладеш.

Напомним, 11 декабря произошёл взрыв а автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене. В результате инцидента пострадал организатор взрыва и три человека получили лёгкие повреждения. Cейчас он находится под стражей полиции.