Белый дом призвал к иммиграционной реформе после теракта в Нью-Йорке

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Белый дом призвал к иммиграционной реформе после теракта в Нью-Йорке

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Фото:© twitter.com/Breaking911

Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке не имел криминального прошлого у себя на родине, в Бангладеш.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в понедельник заявила о необходимости иммиграционной реформы после теракта в Нью-Йорке.

— Эта атака подчёркивает необходимость того, чтобы конгресс работал с президентом по иммиграционным реформам, которые повышают уровень национальной и общественной безопасности. Мы должны защищать наши границы, — сообщила Сандерс.

Сообщается, что 27-летний подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке не имел криминального прошлого у себя на родине, в Бангладеш.

Напомним, 11 декабря произошёл взрыв а автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене. В результате инцидента пострадал организатор взрыва и три человека получили лёгкие повреждения. Cейчас он находится под стражей полиции.

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