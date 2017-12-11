Эрдоган на русском языке поблагодарил Путина

Эрдоган на русском языке сказал "спасибо", после того как российский лидер завершил своё выступление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его по-русски.

После того как российский лидер завершил своё выступление, Эрдоган на русском языке сказал "спасибо", после чего главы России и Турции пожали друг другу руки.

Напомним, в понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин посетил Турцию для переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии.