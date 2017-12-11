Саакашвили со сторонниками перекрыл главную улицу Киева для митинга

Люди приветствовали освобождённого судом в Киеве лидера партии "Рух новых сил" криками "Миша".

Целая толпа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собралась у здания суда в Киеве, чтобы встретить политика после его освобождения, сообщает РИА "Новости". Люди приветствовали его криками "Миша".

Саакашвили, выйдя из здания ведомства, поблагодарил людей, которые поддерживали его весь день. При этом он предложил им прогуляться по главной улице Киева Крещатику. Все вместе они направились в палаточный городок у здания Верховной рады Украины.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря, затем его отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. Однако Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" и отпустил его на свободу.