Взрыв в Нью-Йорке был местью за недавние действия Израиля в секторе Газа

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Взрыв в Нью-Йорке был местью за недавние действия Израиля в секторе Газа

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Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Акайед Улла заявил, что совершил взрыв во имя ислама, хотя не имел прямых контактов с террористической сетью.

Акайед Улла, совершивший в понедельник взрыв в Нью-Йорке, заявил, что совершил атаку, чтобы отомстить за недавние действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает New York Daily News.

Улла заявил, что не имел прямых контактов с террористической сетью.

Напомним, в понедельник произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва и три человека получили лёгкие ранения.

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