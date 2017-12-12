Взрыв в Нью-Йорке был местью за недавние действия Израиля в секторе Газа

Акайед Улла, совершивший в понедельник взрыв в Нью-Йорке, заявил, что совершил атаку, чтобы отомстить за недавние действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает New York Daily News.
UPDATE: Terror suspect Akayed Ullah reportedly told authorities he sought revenge for recent Israeli actions in Gaza https://t.co/Z3Z5aqFtV6 pic.twitter.com/LAjE5u4xST— New York Daily News (@NYDailyNews) 11 декабря 2017 г.
Улла заявил, что не имел прямых контактов с террористической сетью.
Напомним, в понедельник произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва и три человека получили лёгкие ранения.
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