В Подмосковье подросток погиб, упав под поезд. Об этом сообщает Московское следственное управление на транспорте СК РФ.

— По данным следствия, 11 декабря 2017 года примерно в 19 часов 20 минут на 96-м км перегона станций Москворецкая — Пески проходящим поездом сообщением Москва — Тольятти смертельно травмирован подросток 2000 года рождения, — сказано в сообщении ведомства.

Молодой человек двигался вдоль путей и не заметил приближающегося поезда.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники полиции.