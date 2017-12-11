Кадыров отметил вклад чеченских военных в борьбе против ИГИЛ в Сирии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приветствовал решение о выводе российского воинского контингента из Сирии и отметил роль чеченских военнослужащих в борьбе против ИГИЛ.
— Сегодня мы с гордостью говорим, что исключительно весомый вклад в проведение операции против Иблисского государства и спасение сирийского народа внесли военнослужащие — жители Чеченской Республики, — написал Кадыров в своём "инстаграме".
Глава Чеченской Республики также отметил, что российские подразделения триумфально возвращаются домой.
В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин неожиданно прилетел в Сирию, где отдал приказ о выводе российской группировки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод российской группировки войск из Сирии не является "вопросом одного дня".
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
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