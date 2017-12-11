Кадыров отметил вклад чеченских военных в борьбе против ИГИЛ в Сирии

Читайте также

Кадыров отметил вклад чеченских военных в борьбе против ИГИЛ в Сирии

5

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что российские подразделения триумфально возвращаются домой.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приветствовал решение о выводе российского воинского контингента из Сирии и отметил роль чеченских военнослужащих в борьбе против ИГИЛ.

— Сегодня мы с гордостью говорим, что исключительно весомый вклад в проведение операции против Иблисского государства и спасение сирийского народа внесли военнослужащие — жители Чеченской Республики, — написал Кадыров в своём "инстаграме".

Глава Чеченской Республики также отметил, что российские подразделения триумфально возвращаются домой.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин неожиданно прилетел в Сирию, где отдал приказ о выводе российской группировки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод российской группировки войск из Сирии не является "вопросом одного дня".

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!