Блогер Соболев раскритиковал баттл между D. Masta и Drago

Ведущего YouTube-канала возмутило поведение Ресторатора, которому было "важнее бухнуть, чем провести нормальный баттл".

В своем новом ролике блогер Соболев подверг критике скандальный баттл между D. Masta и Drago и назвал Ресторатора "Зашкварным".

— Из всей этой ситуации меня больше всего возмущает даже не поведение этих чуваков, ну, что с них взять. Но они вообще не понимают, что творят. Я не знаю, что у них в голове. Больше всего возмущает поведение Ресторатора, которому, по ходу, важнее бухнуть, чем провести нормальный баттл, — заявил Соболев.

Блогер отметил, что Ресторатору без разницы, кто победи в баттле, ему главное вставить три рекламы в начало, показать новую "бэху", "а народ и так схавает".

На критику блогера Ресторатор ответил в своём Twitter одним нецензурным предложением, начинающимся со слов "Колька Соболев..."