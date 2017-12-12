Защита Саакашвили обжаловала арест его соратника

Руслан Чернолуцкий добавил, что после освобождения Саакашвили суд примет такое же решение по отношению к его соратнику.

Адвокаты лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили обжаловали арест его соратника Севериона Дангадзе. Об этом сообщает Strana.ua.

— Сегодня мы подали апелляционную жалобу, — сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

Он добавил, что после освобождения Саакашвили суд примет такое же решение по отношению к его соратнику.

Ранее Лайф сообщал о том, что Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу.