Генеральный прокурор Украины намерен обжаловать решение суда по Саакашвили

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Генеральный прокурор Украины намерен обжаловать решение суда по Саакашвили

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Михаил Саакашвили. Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich

Юрий Луценко отметил, что Генпрокуратура хочет пригласить "экспертов ФБР или Скотланд-Ярда".

Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать решение Печерского суда в отношении лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, которого сегодня отпустили из-под стражи. Об этом сообщают местные СМИ.

— Мы будем подавать апелляцию. Мы будем доказывать, что разговор с Курченко был настоящим. Мы будем приглашать экспертов ФБР или Скотланд-Ярда, — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, в понедельник Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу. Он обвинялся в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной организации.

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