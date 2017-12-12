Генеральный прокурор Украины намерен обжаловать решение суда по Саакашвили

Юрий Луценко отметил, что Генпрокуратура хочет пригласить "экспертов ФБР или Скотланд-Ярда".

Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать решение Печерского суда в отношении лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, которого сегодня отпустили из-под стражи. Об этом сообщают местные СМИ.

— Мы будем подавать апелляцию. Мы будем доказывать, что разговор с Курченко был настоящим. Мы будем приглашать экспертов ФБР или Скотланд-Ярда, — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, в понедельник Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу. Он обвинялся в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной организации.