Жасмин арендовала один из самых дорогих домов Европы для съёмок клипа

Суточный съём "Дворца пузырей" в Каннах обошёлся артистке приблизительно в 30 тысяч евро.

Российская певица Жасмин арендовала для съёмок музыкального клипа "Дворец пузырей" в Каннах, который считается одним из самых дорогих домов Европы. Суточная аренда виллы обойдётся артистке в 30 тысяч евро, сообщает телеграм-канал Super.

Певица пошла на эти траты, несмотря на то что в июне 2017 года её второго мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили на семь с половиной лет за причастность к краже около 700 миллионов долларов из банков Молдавии.

"Дворец пузырей" без единого острого угла был создан в 1979 году специально для кутюрье Пьера Кардена. Стоимость объекта составляет около полумиллиарда долларов.

В соцсетях отмечают, что Жасмин согласовала аренду замка как с самим Карденом, так и с администрацией города.