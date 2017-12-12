В МИД Украины заявили об отсутствии угрозы русскому языку на территории страны

По словам Климкина, русская речь массово звучит на улицах больших городов и на местном телевидении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что русскому языку на территории Украины ничего не угрожает. Об этом он написал в колонке издания "Европейская правда".

— Хочу успокоить всех обеспокоенных: русскому языку на Украине ничего не угрожает, — отметил Климкин.

По его словам, русская речь, как и во времена СССР, массово звучит на улицах больших городов и на украинском телевидении и до сих пор доминирует в печатных СМИ.

Напомним, тревога поднялась в связи с тем, что 5 сентября Верховная рада приняла закон об образовании. Согласно ему с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе. Тогда же президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что каждый житель страны будет говорить на мове.