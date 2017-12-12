Американский эсминец Zumwalt прервал испытания из-за проблем с электрикой

Однако поломка не помешает судну "Майкл Монсур" поступить на вооружение ВМС США в марте 2018 года.

Проблемы со сложной электрической системой побудили эсминец типа Zumwalt прервать испытания и вернуться на верфи в штате Мэн. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на подразделение ВМС США, ответственное за строительство новых боевых единиц флота.

По информации издания, на следующий день после того, как корабль отправился в открытое море, один из фильтров для обеспечения работы сетей на борту эсминца "Майкл Монсур" вышел из строя. Из-за этого судну пришлось вернуться на верфи 5 декабря.

Потеря фильтра гармоник, призванного предотвратить резкие колебания мощности, не позволила проверить системы корабля на полных нагрузках. Он входит в сложную электрическую сеть, обеспечивающую работу судовых систем и мощных электродвигателей. Количество электроэнергии, произведённой Zumwalt, считается невероятным для любого другого неядерного надводного корабля.

Несмотря на задержку в морских испытаниях, эсминец "Майкл Монсур" всё равно будет поставлен Военно-морским силам в марте 2018 года.

Напомним, что первое судно из этой же серии также неоднократно вставало на ремонт из-за неожиданных поломок.