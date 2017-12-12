Посольство РФ призвало россиян к бдительности в связи с терактом в Нью-Йорке

Николай Лахонин отметил, что только совместные и скоординированные действия могут обеспечить безопасность гражданам двух стран.

Пресс-секретарь российского посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин призвал россиян быть бдительными из-за угрозы терроризма. Об этом сообщается на странице российского посольства в США в "Твиттере".

— С тревогой получили сообщения о попытке террористического акта сегодня в Нью-Йорке. Согласно данным Генерального консульства России в Нью-Йорке, среди пострадавших нет российских граждан. Мы призываем россиян быть бдительными и избегать толп, — сказано в заявлении ведомства.

Николай Лахонин также отметил, что только совместные и скоординированные действия могут обеспечить безопасность гражданам двух стран.

Напомним, 11 декабря произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторитина Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва и три человека получили лёгкие ранения.