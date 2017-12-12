Журнал New Yorker уволил сотрудника за домогательства

В последнее время в США на фоне обвинений в домогательстве были уволены некоторые актёры, политики и журналисты.

Журнал New Yorker уволил известного журналиста Райана Лиццу за домогательства.

— New Yorker недавно узнал, что Райан Лицца допустил, с нашей точки зрения, неподобающее сексуальное поведение. Мы рассмотрели этот вопрос и в результате порвали связи с ним, — сказано в заявлении издания.

Сообщается, что Лицца также сотрудничал c CNN, но не появлялся на канале около двух недель.

В последнее время в США на фоне обвинений в домогательстве были уволены некоторые актёры, политики и журналисты.

Ранее Лайф сообщал о том, что в США сенатор-демократ штата Миннесота Эл Франкен уйдёт в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.