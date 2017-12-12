Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке

Президент США отметил, что причастные к подготовке и совершению терактов заслуживают высшей меры наказания.

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка массового убийства в Нью-Йорке, второй теракт в городе за последние два месяца, ещё раз подчёркивает крайнюю необходимость принятия реформ для защиты граждан США. Текст заявления был опубликован пресс-службой Белого дома.

Трамп отметил, что причастные к подготовке и совершению терактов заслуживают высшей меры наказания, разрешённой законом, в том числе смертной казни.

— Америка должна быть непоколебимой против терроризма и экстремизма, — сказано в заявлении президента Соединённых Штатов.

Как ранее сообщал Лайф, 11 декабря на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали исполнитель взрыва и три человека, получившие лёгкие повреждения.