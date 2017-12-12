В МИД Венгрии заявили, что ожидают от Киева отмены закона об образовании

По словам министра иностранных дел, он нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти должны отменить закон об образовании, потому что он не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Об этом сообщают "Известия".

— Закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также "Восточному партнёрству" Евросоюза, — объяснил Сийярто.

При этом министр иностранных дел отметил, что Венгрия не требует от Киева "больше прав для венгерского меньшинства". А хочет лишь вернуть свои права.

— Таким образом, мы ожидаем, что Украина полностью отменит этот закон, — заключил Сийярто.

Ранее он попросил Совет министров ОБСЕ направить специальную мониторинговую миссию в Закарпатскую область Украины. Затем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации

Напомним, пятого сентября Верховная рада приняла закон об образовании. Согласно ему с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе.