Шпиль небоскрёба ВТЦ окрасят в цвета флага США в связи с терактом в Нью-Йорке

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Шпиль небоскрёба ВТЦ окрасят в цвета флага США в связи с терактом в Нью-Йорке

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Фото: © /twitter.com/ABC

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился подсветить шпиль небоскрёба Всемирного торгового центра Нью-Йорка красным, белым и синим в связи с терактом в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News.

Напомним, утром 11 декабря произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва и три человека получили лёгкие ранения.

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