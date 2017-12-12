Шпиль небоскрёба ВТЦ окрасят в цвета флага США в связи с терактом в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился подсветить шпиль небоскрёба Всемирного торгового центра Нью-Йорка красным, белым и синим в связи с терактом в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News.

NEW: NY Gov. Cuomo directs spire of One World Trade Center to be lit red, white and blue following attack. https://t.co/jQ1LnZFyzy pic.twitter.com/dgBSMNBNgj — ABC News (@ABC) 11 декабря 2017 г.

Напомним, утром 11 декабря произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва и три человека получили лёгкие ранения.