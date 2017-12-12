Американские учёные воссоздали самый страшный звук в мире

Для воспроизведения "рыка" исследователи взяли звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором.

Американские учёные воссоздали рёв тираннозавра и назвали его самым страшным звуком из когда-либо услышанных. Об этом сообщает The Telegraph.

Профессор палеонтологии позвоночных Техасского университета в Остине Джулия Кларк и натуралист Крис Пэкэм воспроизвели "голос" древнего хищника. Сделали они это для того, чтобы проверить предположение, которое гласит, что, в отличие от современных хищников динозавры не рычали, а издавали звуки, похожие на пение птиц.

— Самые жуткие звуки в современной природе издают хищники. Это вой волка, рёв тигра. Однако сейчас эксперты сомневаются, что тираннозавр "звучал" так же, — отметила Пэкэм.

По её словам, тираннозавру не нужно было даже открывать пасть, чтобы издать угрожающий "рык". Но при этом звук мог распространяться на огромные расстояния.

Так как ближайшими родственниками динозавров считаются птицы, аллигаторы и крокодилы, для воссоздания голоса древнего хищника учёные взяли звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором.

После регуляции громкости у исследователей получился зловещий низкий гул. Подобные звуки не раздавались на Земле уже около 66 миллионов лет.