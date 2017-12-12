Мужчина погиб в результате наезда бетономешалки на "жигули" на Варшавском шоссе

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Мужчина погиб в результате наезда бетономешалки на "жигули" на Варшавском шоссе

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Водитель бетоносмесительной машины не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ-2107.

На юге Москвы произошло ДТП с бетономешалкой и легковым автомобилем.

ДТП произошло около дома 172а по Варшавскому шоссе.

Водитель бетоносмесительной машины не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ-2107.

Бетономешалка перевернулась и упала на "жигули", практически раздавив машину. Водитель, находящийся в легковушке, погиб на месте.

Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

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